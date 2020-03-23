Пандемия коронавируса: Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде-2020 из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Олимпийский комитет Австралии вслед за аналогичным решением Олимпийского комитета Канады отказался от участия в Олимпийских Играх 2020 в Токио из-за пандемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление.
Канадские спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Токио летом 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили олимпийский и паралимпийский комитеты страны.
С аналогичным заявлением выступил олимпийский комитет Австралии. Обе страны призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования на следующий год.
Ранее 22 марта глава МОК Томас Бах распространил письмо, в котором объявил, что решение о возможном переносе летней Олимпиады будет принято в течение четырех ближайших недель. По данным СМИ, рассматриваются варианты о переносе соревнований на несколько месяцев, год или два.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.
Добавим, 19 марта олимпийский огонь передали организатором Игр-2020 в Токио.