Пандемия коронавируса: Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде-2020 из-за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102044 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105082 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107075 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105922 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114784 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101203 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105574 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106713 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131620 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

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Пандемия коронавируса: Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде-2020 из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: Австралия вслед за Канадой отказалась от участия в Олимпиаде-2020 из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16038 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Олимпийский комитет Австралии вслед за аналогичным решением Олимпийского комитета Канады отказался от участия в Олимпийских Играх 2020 в Токио из-за пандемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

Канадские спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Токио летом 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили олимпийский и паралимпийский комитеты страны.

С аналогичным заявлением выступил олимпийский комитет Австралии. Обе страны призвали Международный олимпийский комитет перенести соревнования на следующий год.

Ранее 22 марта глава МОК Томас Бах распространил письмо, в котором объявил, что решение о возможном переносе летней Олимпиады будет принято в течение четырех ближайших недель. По данным СМИ, рассматриваются варианты о переносе соревнований на несколько месяцев, год или два.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Добавим, 19 марта олимпийский огонь передали организатором Игр-2020 в Токио.

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