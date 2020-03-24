Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, отмечает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Он обратился с соответствующим предложением к главе Международного олимпийского комитета Томаса Баха, и тот поддержал его. Предполагается, что соревнования состоятся не позднее лета 2021 года.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.
Заявление японского премьера о переносе Олимпиады-2020:
Ранее несколько стран призвали МОК отложить проведение летней Олимпиады в связи с пандемией коронавируса. Канада и Австралия объявили, что не будут отправлять своих спортсменов на соревнования, если Олимпиада в Токио будет проведена в назначенные сроки.
Ранее, выступая в парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не считает возможным проводить летние Олимпийские игры в Токио во время пандемии коронавирусной инфекции.
“Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду”, — сказал политик.
Абэ сообщил, что намерен обсудить вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
Ранее глава японского правительства не исключил переноса даты Олимпиады. По его словам, необходимо в первую очередь учитывать здоровье и безопасность спортсменов.
Однако председатель оргкомитета Игр-2020 Ёсиро Мори отверг вариант полной отмены соревнований.
22 марта на сайте МОК появилось заявление, что окончательное решение о будущем летних игр 2020 года будет прийнятое течение месяца. СМИ писали, что прорабатываются варианты переноса на один или два года.