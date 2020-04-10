Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 95 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 5:44 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 95718 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії – 18279 осіб, США – 16684, в Іспанії – 15447 і Франції - 12210. У Китаї загалом - 3339 осіб.
Всього у світі 1601018 інфікованих. У свою чергу, одужали 354972 людини.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (465750), Іспанія (153222), Італія (143626), Франція (118783), Німеччина (118235), Іран (66220) та Велика Британія (65872).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них 57 летальні.