Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 5:44 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 95718 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 18279 человек, США - 16684, в Испании - 15447 и Франции - 12210. В Китае в целом - 3339 человек.
Всего в мире 1601018 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 354972 человека.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (465750), Испания (153222), Италия (143626), Франция (118783), Германия (118235), Иран (66220) и Великобритания (65872).
Напомним, в Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них 57 летальных.