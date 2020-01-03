У Китаї кількість хворих на невідому форму пневмонії зросла до 44
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Китаї виявили 44 випадки захворювання на невідому форму пневмонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне інформаційне агентство Китаю.
"Невстановлена пневмонія спалахнула у місті Ухань, Китай. Місцевий комітет з охорони здоров’я та медики повідомили, що станом на 8 годину ранку 3 січня 2020 року було виявлено 44 пацієнти із діагнозом невідома вірусна пневмонія. У тому числі 11 тяжких випадків. Ідентифікація показала, що це не поширені захворювання органів дихання, такі як грип, пташиний грип та аденовірусна інфекція", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед симптомів захворювання - лихоманка, частина пацієнтів має ускладнене дихання, а рентгенограма грудної клітки показує двосторонні інфільтративні ускладнення в легенях.
Вказано, що за 121 людиною, що мала контакт з хворими, проводять медичні спостереження.
Окрім того, повідомляється, що частина хворих вживала морепродукти. Випадків передачі захворювання повітряно-крапельним шляхом та серед медичного персоналу виявлено не було.
"Ідентифікація збудника (включаючи виявлення нуклеїнової кислоти та виділення вірусу та культури) та виявлення причин захворювання триває", - додали у ЗМІ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 27 випадків пневмонії невідомого походження у Китаї.