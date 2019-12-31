У Китаї зафіксували 27 випадків пневмонії невідомого походження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У місті Ухань в Центральному Китаї зафіксували 27 випадків захворювання на пневмонію невідомого походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CGTN.
Сім з 27 хворих знаходяться в критичному стані, йдеться в повідомленні. За даними телеканалу, більшість хворих раніше працювали на місцевому ринку морепродуктів.
У Ухань приїхали експерти Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю для спостереження за вірусом.
Нагадаємо, на Буковині від пневмонії померла людина.