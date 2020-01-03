В Китае число больных неизвестной формой пневмонии возросло до 44
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Китае обнаружили 44 случая заболевания неизвестной формой пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное информационное агентство Китая.
"Неустановленная пневмония вспыхнула в городе Ухань, Китай. Местный комитет по здравоохранению и медики сообщили, что на 8:00 утра 3 января 2020 года было выявлено 44 пациента с диагнозом неизвестна вирусная пневмония. В том числе 11 тяжелых случаев. Идентификация показала, что это не распространенные заболевания органов дыхания, такие как грипп, птичий грипп и аденовирусная инфекция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди симптомов заболевания - лихорадка, часть пациентов имеет затрудненное дыхание, а рентгенограмма грудной клетки показывает двусторонние инфильтративные осложнения в легких.
Указано, что за 121 человеком, имевшим контакт с больными, проводят медицинские наблюдения.
Кроме того, сообщается, что часть больных ела морепродукты. Случаев передачи заболевания воздушно-капельным путем и среди медицинского персонала обнаружено не было.
"Идентификация возбудителя (включая выявление нуклеиновой кислоты и выделение вируса и культуры) и выявление причин заболевания продолжается", - добавили в СМИ.
Напомним, ранее сообщали о 27 случаев пневмонии неизвестного происхождения в Китае.