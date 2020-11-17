Річниця COVID-19: від 55-річного китайця до 55 мільйонів хворих

17 листопада 2019 року. Саме цю дату вважає початком епідемії китайське видання South China Morning Post. У своїх публікаціях SCMP посилається на урядові записки, в яких є свідчення про те, що людина інфікувалася “новою хворобою”.

Мова йшла про 55-річного жителя провінції Хубей, якого пізніше й почали рахувати як “нульового пацієнта”.

31 грудня 2019 року. У місті Ухань в Центральному Китаї зафіксували 27 випадків захворювання на “пневмонію невідомого походження”. Цікавим фактом стало те, що більшість хворих раніше працювали на місцевому ринку морепродуктів.

Всю серйозність ситуації підтверджувало те, що до міста направилися експерти Державного комітету з питань охорони здоров’я Китаю для спостереження за вірусом.

У цей же день Всесвітня організація охорони здоров’я була проінформована про виявлення випадків “пневмонії, викликаної невідомим збудником”.

3 січня 2020 року. Поширення. У Китаї кількість хворих на “невідому форму пневмонії” зросла до 44.

“Ідентифікація показала, що це не поширені захворювання органів дихання, такі як грип, пташиний грип та аденовірусна інфекція”, — йшлося в повідомленні Центрального інформаційного агентства Китаю.

11 січня 2020 року. Перша смерть та класифікація “коронавірусу”. У місті Ухань виявлено ще 41 випадок пневмонії, дослідження яких виявило новий коронавірус (nCoV). Саме тоді й зафіксовано першу смерть — 61-річний чоловік, який регулярно відвідував оптовий ринок морепродуктів.

13 січня 2020 року. Китаянку відправили на карантин в Таїланді, вірус вперше виявили за межами Китаю.

20 січня 2020 року. Іноземне поширення у Південній Кореї зареєстрували перший випадок захворювання на невідому форму пневмонії.

Додамо, що в усіх трьох випадках хворі відвідували Ухань.

21 січня 2020 року. У США зареєстрували перший випадок захворювання на “невідому форму пневмонії”.

22 січня 2020 року. ВООЗ скликає екстрене засідання. Генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус заявляє, що коронавірус ще не є причиною говорити про міжнародну надзвичайну ситуацію.

23 січня 2020 року. Початок карантину. Китай закриває сполучення з Уханю та провінції Хубей через розповсюдження нового вірусу.

24 січня 2020 року. Вірус у Європі. У Фінляндії госпіталізували двох китайських туристів з підозрою на новий смертельний вірус.

У цей же час у Франції також повідомили про два випадки зараження коронавірусом.

30 січня 2020 року. ВООЗ визнала поширення коронавірусу нового типу міжнародною надзвичайною ситуацією.



Разом із цим організація закликає всі країни світу готуватися до протидії інфекції.

1 лютого 2020 року. Коронавірус поширився вже на 24 країни.

У США почали розробку вакцини проти коронавірусу та не виключили початку випробувань через три місяці.



5 лютого 2020 року. Близько 3700 пасажирів опинилися на карантині круїзного лайнера Diamond Princess. Понад 700 пасажирів мають позитивні результати тесту на коронавірус, 14 помирають. Карантин триває майже місяць. Серед захворілих — двоє українців.

6 лютого 2020 року. У Китаї помер лікар Лі Веньлян, який одним з перших повідомив про розповсюдження невідомого вірусу та був затриманий китайською поліцією, через розповсюдження цієї інформації.

В цей же день в Ухані стався перший випадок “некитайської смерті” від ускладнень коронавірусу нового типу — помер 60-річний американець.

14 лютого 2020 року. Учені показали, як коронавірус виглядає під мікроскопом.



19 лютого 2020 року. У Китаї розпочалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс, що має евакуювати громадян України з провінції Хубей. У евакуаційному списку — 48 громадян України та 29 іноземців.

У цей же час у Нових Санжарах на Полтавщині люди мітингували через розміщення евакуйованих з Китаю українців у санаторії в області.



Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через події у Нових Санжарах і зазначив, що найстрашніший вірус — це вірус ненависті.

22 лютого 2020 року. Уряд Італії ввів обмеження свободи на пересування в тих областях на півночі країни, де особливо поширилися випадки зараження коронавірусом COVID-19.

25 лютого 2020 року. У ВООЗ заявили, що пік епідемії коронавірусу в Китаї минув. Італія та Іран стають новими епіцентрами коронавірусного захворювання у світі.

3 березня 2020 року. Перший випадок коронавірусу в Україні. У Чернівцях госпіталізували чоловіка.

8 березня 2020 року. Bloomberg заявляє, що збитки світовій економіці від коронавірусу можуть становити 2,7 трлн доларів.

11 березня 2020 року. Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусів нового типу, є пандемією.

В Україні Кабмін запровадив карантин терміном з 12 березня до 3 квітня.

На цей момент всього в 114 країнах світу зареєстровано близько 118 тисяч випадків зараження COVID-19.

12 березня 2020 року. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо йде на карантин після того, як у його дружини знайшли коронавірус.



13 березня 2020 року. Президент США Дональд Трамп оголошує про надзвичайну ситуацію, виділяють 50 мільярдів доларів федеральної допомоги.

15 березня 2020 року. Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила кількість хворих у Китаї.

17 березня 2020 року. Через COVID-19 УЄФА переносить Євро-2020 на рік. Всі провідні національні першості з футболу та інших видів спорту призупинили змагання.

24 березня 2020 року. Міжнародний олімпійський комітет оголошує про перенесення ігор 2020 року.

26 березня 2020 року. У світі кількість хворих на коронавірус перевищила півмільйона осіб.

28 березня 2020 року. Конгрес США у боротьбі з економічними та соціальними наслідками пандемії нового коронавіруса SARS-CoV-2 прийняв найбільший в історії країни пакет допомоги економіці в розмірі майже 2 трлн доларів.



10 квітня 2020 року. Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 95 тисяч осіб.

13 квітня 2020 року. У ВООЗ заявили, що коронавірус продовжуватиме повертатись невеликими спалахами допоки не буде вакцини.

14 квітня 2020 року. Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 2 млн.

У цей же день Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що не зможе займатися створенням вакцини від коронавірусу в найближчі 12 місяців, поки в світі з’являються нові вогнища зараження.



27 травня 2020 року. У ВООЗ заявили, що центр пандемії коронавірусної інфекції COVID-1 перемістився на американський континент.



28 червня 2020 року. Смертність у світі перевищує 500 000, підтверджено 10 мільйонів інфікованих.

За даними ВООЗ у світі розробляється понад 200 вакцин проти COVID-19.

7 липня 2020 року. Президент Бразилії заявив, що має коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що “з’являються докази” поширення коронавірусної інфекції повітряним шляхом.

28 липня 2020 року. Трамп підтвердив, що вакцина проти COVID-19 буде готова до кінця року.

11 серпня 2020 року. У Росії заявили про завершення клінічних досліджень вакцини від коронавірусу. Тобто, РФ стала першою країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19.

17 серпня 2020 року. Китай зареєстрував вакцину проти COVID-19.

27 серпня 2020 року. Єврокомісія підписала перший контракт з фармкомпанією на отримання 300 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби.



Щоправда, на початку вересня AstraZeneca призупинила випробування на пізніх стадіях експериментальної вакцини через серйозні побічні ефекти в учасника.

13 вересня 2020 року. Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca відновили клінічні випробування вакцини від COVID-19, перервані через хворобу одного з учасників дослідження.

У цей день міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна зосереджена на виробництві лікарського засобу від COVID-19.

29 вересня 2020 року. Міністерство охорони здоров’я звернулось до провідних компаній, які перебувають на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусної хвороби.

Кількість жертв пандемії COVID-19 перевищило позначку в 1 млн.

2 жовтня 2020 року. За кількістю нових інфікованих Україна зайняла 11-те місце у світі із 4633-ма інфікованими за добу. Загальна кількість інфікованих у цей день склала 217 661 осіб.

11 жовтня 2020 року. У світі коронавірусом захворіли понад 37 млн осіб.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу є США (7 716 659), Індія (6 979 423), Бразилія (5 055 888), Росія (1 278 245).

13 жовтня 2020 року. Від COVID-19 у світі одужали понад 26 млн людей.

11 листопада 2020 року. В Україні запровадили жорсткий “карантин вихідного дня”.

12 листопада 2020 року. В Україні вже 500 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 11 057.

16 листопада 2020 року. Потенційна вакцина від COVID-19, розроблена в США компанією Moderna, ефективна майже на 95%.

17 листопада 2020 року. У світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже 54,98 млн осіб.