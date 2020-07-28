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Пандемія: Трамп підтвердив, що вакцина проти COVID-19 буде готова до кінця року

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Американська вакцина від коронавірусу буде готова до кінця 2020 року. Про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп, виступаючи в штаті Північна Кароліна, пише УНН.

“У рамках “Операції „Неймовірна швидкість“ ми заощадили роки, витрачені на розробку вакцини... Я чув дуже позитивну інформацію, ми знаходимося в дуже хорошій формі, щоб до кінця року зробити це (розробити вакцину від нового коронавірусу)”, — зазначив президент.

Трамп знову пояснив, що США виробляють великий обсяг доз потенційних вакцин, щоб після відповідних випробувань і перевірок відразу ж надати їх американцям. Крім того, він в черговий раз пообіцяв, що препарат буде доступний і “людям по всьому світу”. Мета “Операції “Неймовірна швидкість” — створити і розповсюдити близько 300 млн вакцин до січня 2021 року.

Президент очікує “хороших новин найближчим часом” з приводу розробки ліків від інфекції. Глава держави закликав американців бути пильними, дотримуватися соціальної дистанції, суворих правил гігієни, уникати масових скупчень людей, а також “носити маски, коли це доцільно”. Він знову вказав на зниження рівня смертності в країні від нового коронавірусу.

У понеділок американська біотехнологічна компанія Moderna вступила в третю фазу клінічних випробувань експериментальної вакцини від коронавірусу нового типу. На даному етапі в випробуваннях братимуть участь близько 30 тис. добровольців. “Друга вакцина може вступити в третю фазу (клінічних випробувань) протягом декількох днів”, — підкреслив при цьому Трамп.

Він знову висловив упевненість в тому, що американська економіка в найкоротші терміни відновиться після викликаної коронавірусом кризи. “Нічого подібного не відбувалося з часу закінчення Другої світової війни”, — додав президент, говорячи про наслідки поширення інфекції.

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