Пандемия: Трамп подтвердил, что вакцина против COVID-19 будет готова к концу года

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в штате Северная Каролина, пишет УНН.

“В рамках “Операции „Невероятная скорость“ мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины... Я слышал очень позитивную информацию, мы находимся в очень хорошей форме, чтобы к концу года сделать это (разработать вакцину от нового коронавируса)”, — отметил президент.

Трамп вновь пояснил, что США производят большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам. Кроме того, он в очередной раз пообещал, что препарат будет доступен и “людям по всему миру”. Цель “Операции “Невероятная скорость” — создать и распространить порядка 300 млн вакцин к январю 2021 года.

Президент ожидает “хороших новостей в ближайшее время” по поводу разработки лекарства от инфекции. Глава государства призвал американцев быть бдительными, соблюдать социальную дистанцию, строгие правила гигиены, избегать массовых скоплений людей, а также “носить маски, когда это целесообразно”. Он вновь указал на понижение уровня смертности в стране от нового коронавируса.

В понедельник американская биотехнологическая компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. На данном этапе в испытаниях будут участвовать около 30 тыс. добровольцев. “Вторая вакцина может вступить в третью фазу (клинических испытаний) в течение нескольких дней”, — подчеркнул при этом Трамп.

Он вновь выразил уверенность в том, что американская экономика в кратчайшие сроки восстановится после вызванного коронавирусом кризиса. “Ничего подобного не происходило со времени окончания Второй мировой войны”, — добавил президент, говоря о последствиях распространения инфекции.

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