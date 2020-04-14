Кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 2 млн

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 119 666 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 23 608 особи, Італії – 20 465 осіб, в Іспанії – 17 756 і Франції - 14 967. У Китаї загалом - 3345, за останню добу померло дві особи.

Всього у світі 1 919 913 інфікованих. У свою чергу, одужали 449 589 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (581 918), Іспанія (170 099), Італія (159 516), Франція (137 877), Німеччина (130 072) Велика Британія (89 571), Китай (83 302) та Іран (73 303).

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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