Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 119 666 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 23 608 человек, в Италии - 20 465 человек, в Испании - 17 756 и Франции - 14 967. В Китае в целом - 3345, за последние сутки умерло два человека.
Всего в мире 1 919 913 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 449 589 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (581 918), Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (137 877), Германия (130072) Великобритания (89 571), Китай (83 302) и Иран (73303).
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 - летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.