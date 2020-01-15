У Китаї виявили 41 випадок пневмонії спричинений новим коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У місті Ухань в Китаї виявлено 41 випадок пневмонії , дослідження яких виявило новий коронавірус (nCoV). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центр громадського здоров’я МОЗ України.
“Станом на 11 січня виявлено 41 випадок пневмонії у місті Ухань провінціїя Хубей у Китаї, дослідження яких виявило новий коронавірус (nCoV)”, — йдеться в повідомленні.
Так, більшість із постраждалих — відвідувачі, працівники та постачальники оптового ринку морепродуктів та живих тварин.
“Усіх хворих госпіталізовано, 7 з них у критичному стані, одна людина померла — 61-річний чоловік, який регулярно відвідував оптовий ринок морепродуктів. Ринок було закрито 1 січня для санітарної обробки та дезінфекції (понад 600 торгових майданчиків та 1500 працівників)”, — зазначається в повідомленні.
Також, наразі продовжується ідентифікація збудника та визначення джерела захворювання. Новий коронавірус відрізняється від інших поширених захворювань органів дихання. Останній випадок зафіксовано 2 січня 2020 року.
“Установлено 763 контактні особи, всі без клінічних ознак. За 717-ма особами продовжується медичне спостереження”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 44 випадки пневмонії невідомого походження у Китаї.