В Китае обнаружили 41 случай пневмонии вызванный новым коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В городе Ухань в Китае выявлен 41 случай пневмонии, исследование которых показало обнаружило коронавирус (nCoV). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
“По состоянию на 11 января выявлено 41 случай пневмонии в городе Ухань провинциия Хубэй в Китае, исследование которых показало новый коронавирус (nCoV)”, — говорится в сообщении.
Так, большинство из пострадавших — посетители, работники и поставщики оптового рынка морепродуктов и живых животных.
“Все больные госпитализированы, 7 из них в критическом состоянии, один человек умер — 61-летний мужчина, который регулярно посещал оптовый рынок морепродуктов. Рынок был закрыт 1 января для санитарной обработки и дезинфекции (свыше 600 торговых площадок и 1500 работников)”, — отмечается в сообщении.
Также, в настоящее время продолжается идентификация возбудителя и определение источника заболевания. Новый коронавирус отличается от других распространенных заболеваний органов дыхания. Последний случай зафиксирован 2 января 2020.
“Установлено 763 контактные лица, все без клинических признаков. По 717-ю лицами продолжается медицинское наблюдение”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о 44 случая пневмонии неизвестного происхождения в Китае.