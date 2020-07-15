Пандемія: тест президента Бразилії на COVID-19 - знову показав позитивний результат
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару здав повторний тест на коронавірус, результат якого виявився позитивним. Про це в середу повідомив телеканал Globo з посиланням на главу держави, передає УНН.
За словами Болсонару, він почуває себе добре і підвищеної температури у нього не було з 6 липня. Відсоток насичення крові киснем у глави держави піднявся з 96% до 98%, президент також заявив, що у нього не було проблем з диханням або втрати смаку. Як стверджує глава держави, аналізи крові показали нормальні результати.
У найближчі дні Болсонару повинні зробити ще один тест на коронавірус, щоб визначити, чи може він повернутися до звичайного режиму роботи. Як зазначив Болсонару, він продовжує приймати гідроксихлорохін.
7 липня Болсонару заявив, що заразився коронавірусом. Пізніше він стверджував, що завдяки гідроксихлорохіну відчуває себе добре.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прийняла рішення зупинити випробування гідроксихлорохіну як ліків для боротьби з коронавірусом. В організації зазначили, що, згідно з рядом досліджень, ліки не мають позитивного ефекту для лікування інфікованих.
Відзначимо, що згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Бразилії — в країні 1 926 824 інфікованих, 74 133 з них — летальні. Згідно з даними ВООЗ посилання — 1 884 967 інфікованих, 72 833 з яких — загинули.