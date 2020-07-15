Пандемия: тест президента Бразилии на COVID-19 - снова показал позитивный результат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом в среду сообщил телеканал Globo со ссылкой на главу государства, передает УНН.
По словам Болсонару, он чувствует себя хорошо и повышенной температуры у него не было с 6 июля. Процент насыщения крови кислородом у главы государства поднялся с 96% до 98%, президент также заявил, что у него не было проблем с дыханием или потери вкуса. Как утверждает глава государства, анализы крови показали нормальные результаты.
В ближайшие дни Болсонару должны сделать еще один тест на коронавирус, чтобы определить, может ли он вернуться к обычному режиму работы. Как отметил Болсонару, он продолжает принимать гидроксихлорохин.
7 июля Болсонару заявил, что заразился коронавирусом. Позднее он утверждал, что благодаря гидроксихлорохину чувствует себя хорошо.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что, согласно ряду исследований, лекарство не имеет положительного эффекта для лечения заразившихся.
Отметим, что согласно данным Министерства здравохранения Бразилии — в стране 1 926 824 инфицированных, 74 133 из них — летальные. Согласно данным ВОЗ — 1 884 967 инфицированных, 72 833 из которых — погибли.