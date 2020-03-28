Конгрес США схвалив пакет допомоги економіці на 2 трлн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Конгрес США у боротьбі з економічними та соціальними наслідками пандемії нового коронавіруса SARS-CoV-2 прийняв найбільший в історії країни пакет допомоги економіці в розмірі майже 2 трлн доларів, передає УНН із посиланням на DW.
Слідом за Сенатом, цей пакет заходів в п'ятницю, 27 березня, схвалила і Палата представників Конгресу. Тепер відповідний законопроект повинен бути підписаний президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп вже заявив в середу на брифінгу, що підпише цей законопроект.
Схвалений Конгресом пакет екстрених заходів передбачає масштабну фінансову допомогу робітникам, безробітним, підприємствам і лікарням. Всі громадяни з річним доходом нижче 75 тисяч доларів отримають чек на 1200 доларів. Розміри і тривалість платежів по безробіттю будуть збільшені.
Для великих компаній створюється фонд порятунку на суму в 500 млрд доларів. Більш 350 млрд виділяється малим і середнім підприємствам. Багатомільярдну допомогу отримають також лікарні та інші установи системи охорони здоров'я.
Незважаючи на це, Трамп домагається якнайшвидшого пом'якшення обмежувальних заходів, введених на тлі пандемії. В якості можливої дати він назвав католицький Великдень. Дональд Трамп уже неодноразово заявляв, що глибока економічна криза через простоювання економіки може мати більш катастрофічні наслідки, ніж епідемія коронавірусу.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.