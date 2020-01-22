ВООЗ не готова оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не готова оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу і вирішила продовжити засідання комітету. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Переговори будуть продовжені в четвер, 23 січня.
"Сьогодні в комітеті відбулася чудова дискусія, але було ясно, що для продовження нам потрібна додаткова інформація. До рішення про те, оголошувати чи ні надзвичайну ситуацію у сфері суспільної охорони здоров'я, яка має міжнародне значення, я підходжу дуже серйозно, і я готовий прийняти його лише при належному розгляді всіх даних", - сказав Гебреєсус.
Нагадаємо, Кількість хворих на смертельний коронавірус в Китаї зросла до понад 500 людей.