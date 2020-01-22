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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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ВОЗ не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

Киев • УНН

 • 13869 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова объявить вспышка коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и решила продолжить заседание комитета. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

ВОЗ не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией

Переговоры будут продолжены в четверг, 23 января.

"Сегодня в комитете состоялась замечательная дискуссия, но было ясно, что для продолжения нам нужна дополнительная информация. К решению о том, объявлять или нет чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, которая имеет международное значение, я подхожу очень серьезно, и я готов принять его только при надлежащем рассмотрении всех данных", - сказал Гебреесус.

Напомним, количество больных смертельным коронавирусом в Китае возросло до более 500 человек.

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