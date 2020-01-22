ВОЗ не готова объявить вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не готова объявить вспышка коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и решила продолжить заседание комитета. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Переговоры будут продолжены в четверг, 23 января.
"Сегодня в комитете состоялась замечательная дискуссия, но было ясно, что для продолжения нам нужна дополнительная информация. К решению о том, объявлять или нет чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, которая имеет международное значение, я подхожу очень серьезно, и я готов принять его только при надлежащем рассмотрении всех данных", - сказал Гебреесус.
Напомним, количество больных смертельным коронавирусом в Китае возросло до более 500 человек.