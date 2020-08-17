Китай зареєстрував вакцину проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У понеділок, 17 серпня, Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу. Патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Xinhua.
“Перший патент Китаю на вакцину проти COVID-19 був виданий Національним управлінням інтелектуальної власності. Патент був поданий спільно дослідницькою групою з Академією військових наук і CanSino Biologics Inc., китайською високотехнологічної біофармацевтичної компанією”, — пишуть в агентстві.
Так, заявку на патент подали ще в березні, але схвалили тільки зараз, тому що вакцина повинна була пройти випробування.
Вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу. Завдання препарату — змусити організм людини виробляти антитіла, які здатні розпізнавати спайк-білок коронавируса і боротися з ним.
Повідомляється, що дослідження на перших двох етапах показали ефективність і безпеку зразка. Тепер піде остання фаза у вигляді масового тестування. На останньому етапі тестування вакцини належить з’ясувати тривалість захисту, безпечну дозу для різних категорій людей.
Нагадаємо, що в Росії заявили про початок виробництва вакцини від коронавірусу.
Раніше, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу.