Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В понедельник, 17 августа, Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса. Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Xinhua.
“Первый патент Китая на вакцину против COVID-19 был выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности. Патент был подан совместно исследовательской группой с Академией военных наук и CanSino Biologics Inc., китайской высокотехнологичной биофармацевтической компанией”, — пишут в агентстве.
Так, заявку на патент подали еще в марте, но одобрили только сейчас, так как вакцина должна была пройти испытания.
Вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата — заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.
Сообщается, что исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь последует последняя фаза в виде массового тестирования. На последнем этапе тестирования вакцины предстоит выяснить длительность защиты, безопасную дозировку для разных категорий людей.
Напомним, что в России заявили о начале производства вакцины от коронавируса.
Ранее, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса.