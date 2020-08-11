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Путін заявив про створення першої у світі вакцини від коронавірусу

Путін заявив про створення першої у світі вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусної інфекції у Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

"Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції. Я знаю, що вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і, повторюю: пройшла всі необхідні перевірки", - повідомив він.

Раніше глава МОЗ РФ Михайло Мурашко заявив, що клінічні випробування вакцини, розробленої Національним дослідницьким центром (НДЦ) епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії МОЗ РФ, завершилися.

За словами Путіна, масовий випуск вакцини розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що американська вакцина від коронавірусу буде готова до кінця 2020 року.

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