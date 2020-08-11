Путин заявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет стойкий и, повторяю: прошла все необходимые проверки", - сообщил он.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.
По словам Путина, массовый выпуск вакцины начнется в ближайшее время.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова до конца 2020 года.