У Росії заявили про початок виробництва вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Виробництво вакцини проти коронавірусу, розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології (НДЦЕМ) імені Н. Ф. Гамалії МОЗ РФ, почалося в Росії. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Розпочато виробництво вакцини від нової коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої НДЦЕМ ім. Гамалії МОЗ Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі засумнівався в безпеці і ефективності вакцини від коронавируса, яку напередодні зареєстрували в Росії.
Раніше, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу.