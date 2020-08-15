У Росії заявили про початок виробництва вакцини від коронавірусу

"Розпочато виробництво вакцини від нової коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої НДЦЕМ ім. Гамалії МОЗ Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі засумнівався в безпеці і ефективності вакцини від коронавируса, яку напередодні зареєстрували в Росії.

Раніше, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу.