В России заявили о начале производства вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЕМ) имени Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ, началось в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЕМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.
Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи усомнился в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса, которую накануне зарегистрировали в России.
Ранее, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса.