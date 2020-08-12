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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72264 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99270 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105580 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125466 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100781 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101679 просмотра

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Главный инфекционист США раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

Главный инфекционист США раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19201 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи усомнился в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса, которую накануне зарегистрировали в России. Такое мнение Фаучи выразил во вторник во время экспертной дискуссии, организованной телеканалом National Geographic, передает УНН.

“Я надеюсь, что россияне точно подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это”, — сказал он.

“Разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность — это две разные вещи. Мы работаем над шестью или более вакцинами. Если бы мы хотели рискнуть и навредить многим людям, дав им то, что не работает, то могли бы при желании начать хоть на следующий недели. Однако это работает не так”, — пояснил Фаучи говоря о процедуре сертификации в США.

Ранее, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний. Путин добавил, что его дочь испытала на себе новую вакцину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии подвергли критике регистрацию российской вакцины от коронавируса

Напомним, в мире действует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса. Над разработкой работают ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.

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