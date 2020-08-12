Главный инфекционист США раскритиковал российскую вакцину от коронавируса

Ранее, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний. Путин добавил, что его дочь испытала на себе новую вакцину.
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Напомним, в мире действует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса. Над разработкой работают ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.