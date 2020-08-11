Дочка Путіна випробувала на собі російську вакцину від коронавірусу

"Одна з моїх дочок зробила собі таке щеплення, я думаю, що у цьому сенсі вона взяла участь в експерименті", - сказав Путін.

За його словами, після першого уколу температура тіла у його дочки була 38 градусів, на наступний день - трохи більше 37.

"І все, після другого уколу, другого щеплення - теж температура трохи піднялася, і все зійшло потім нанівець, відчуває себе добре, і титри (антитіл - ред.) високі", - заявив президент РФ.

Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусної інфекції у Росії.