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Головний інфекціоніст США розкритикував російську вакцину від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі засумнівався у безпеці та ефективності вакцини від коронавірусу, яку напередодні зареєстрували у Росії. Таку думку Фаучі висловив у вівторок під час експертної дискусії, організованої телеканалом National Geographic, передає УНН.

“Я сподіваюся, що росіяни точно підтвердили безпеку і ефективність цієї вакцини. У мене є серйозні сумніви в тому, що вони зробили це”, — сказав він.

“Розробити вакцину і підтвердити її безпеку і ефективність — це дві різні речі. Ми працюємо над шістьма або більше вакцинами. Якби ми хотіли ризикнути і нашкодити багатьом людям, давши їм те, що не працює, то могли б при бажанні почати хоч наступного тижні. Однак це працює не так”, — пояснив Фаучі говорячи про процедуру сертифікації у США.

Раніше, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань. Путін додав, що його дочка випробувала на собі нову вакцину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині піддали критиці реєстрацію російської вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, у світі діє понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

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