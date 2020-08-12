Головний інфекціоніст США розкритикував російську вакцину від коронавірусу

“Я сподіваюся, що росіяни точно підтвердили безпеку і ефективність цієї вакцини. У мене є серйозні сумніви в тому, що вони зробили це”, — сказав він.

“Розробити вакцину і підтвердити її безпеку і ефективність — це дві різні речі. Ми працюємо над шістьма або більше вакцинами. Якби ми хотіли ризикнути і нашкодити багатьом людям, давши їм те, що не працює, то могли б при бажанні почати хоч наступного тижні. Однак це працює не так”, — пояснив Фаучі говорячи про процедуру сертифікації у США.

Раніше, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань. Путін додав, що його дочка випробувала на собі нову вакцину.

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Нагадаємо, у світі діє понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.