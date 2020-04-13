ВООЗ: коронавірус продовжуватиме повертатись невеликими спалахами допоки не буде вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Спеціальний посланник Генерального директора ВООЗ з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро заявив у неділю, що, скоріш за все, коронавірус продовжуватиме повертатись невеликими спалахами, допоки не буде розроблена та поступить у широкий вжиток вакцина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
“Ми не певні, чи коронавірус повертатиметься хвилями на зразок грипу. Але ми думаємо, що цей вірус переслідуватиме людство ще довший час, допоки у нас у всіх не буде вакцини, яка нас захистить. Ми думаємо, що будуть невеликі спалахи у різних регіонах, які будуть долати нашу систему захисту”, — сказав Набарро в програмі NBC “Зустріч з пресою”.
Він додав, що ключовим елементом боротьби з коронавірусом є наявність в кожній громаді так званого “захисного щита” — механізму, який дозволить відразу реагувати на нові випадки, ізолювати хворих та зупинити подальше розповсюдження хвороби. “Необхідно, щоб кожна країна мала такі потужності. Ми закликаємо країни розробити такий захисний механізм вже зараз, і це дозволить зняти жорсткий режим „закриття країн“ та запобігти подальшим масовим спалахам”, — сказав Набарро. Він також закликав світових лідерів до значного посилення співпраці у боротьбі проти коронавірусу.
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"Я б хотів, щоб вони об’єднались та показали світу, що вони вірять — цю світову загрозу можна здолати об’єднаними зусиллями всіх країн та народів",- сказав спеціальний посланник ВООЗ.
Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня в Україні за останню добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу.