ВОЗ: коронавирус будет продолжать возвращаться небольшими вспышками пока не будет вакцины

“Мы не уверены, будет или коронавирус возвращаться волнами вроде гриппа. Но мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество еще долгое время, пока у нас у всех не будет вакцины, которая нас защитит. Мы думаем, что будут небольшие вспышки в разных регионах, которые будут преодолевать наши системы защиты”, — сказал Набарро в программе NBC “Встреча с прессой”.

Он добавил, что ключевым элементом борьбы с коронавирусом является наличие в каждой общине так называемого “защитного щита” — механизма, который позволит сразу реагировать на новые случаи, изолировать больных и остановить дальнейшее распространение болезни. “Необходимо, чтобы каждая страна имела такие мощности. Мы призываем страны разработать такой защитный механизм уже сейчас, и это позволит снять жесткий режим „закрытия стран“ и предотвратить дальнейшие массовые вспышки”, — сказал Набарро. Он также призвал мировых лидеров к усилению сотрудничества в борьбе против коронавируса.

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“Я бы хотел, чтобы они объединились и показали миру, что они верят — эту мировую угрозу можно преодолеть объединенными усилиями всех стран и народов”, — сказал специальный посланник ВОЗ.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.