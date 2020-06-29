У світі від коронавірусу померли більше 500 тисяч осіб

Всього у світі 10,117,326 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2,548,617), Бразилія (1,344,143), Росія (633,563), Індія (528,859), Велика Британія (312,640), Перу (279,419), Чилі (271,982), Іспанія (248,770), Італія (240,310), Іран (222,669), Мексика (216,852), Франція (199,476) і Німеччина (194,458).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 125,803 особи, Бразилії — 57,622, Великій Британії — 43,634, Італії — 34,738, Франції — 29,781, Іспанії — 28,343 та Мексиці — 25,779. У Китаї загалом — 4,641.

Нагадаємо, в Україні вже майже 43 тис. випадків COVID-19, за добу - 917.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби пандемією.