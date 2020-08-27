Єврокомісія підписала перший контракт для отримання 300 млн доз вакцини від COVID-19

"Сьогодні перший контракт, який Європейська Комісія підписала від імені держав-членів ЄС з фармацевтичною компанією, набув чинності після офіційного підписання між AstraZeneca та Комісією. Контракт дозволить придбати вакцину проти COVID-19 для всіх держав-членів ЄС, а також пожертвувати для країн з нижчим та середнім рівнем доходу або перенаправити на інші європейські країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках контракту всі держави-члени зможуть придбати 300 мільйонів доз вакцини.

"Комісія продовжує обговорювати подібні угоди з іншими виробниками вакцин", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Китаї схвалили клінічні випробування нової вакцини від коронавірусу COVID-19, виробленої з використанням клітин комах.