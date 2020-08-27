Єврокомісія підписала перший контракт для отримання 300 млн доз вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Єврокомісія підписала перший контракт з фармкомпанією на отримання 300 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Європейської Комісії.
"Сьогодні перший контракт, який Європейська Комісія підписала від імені держав-членів ЄС з фармацевтичною компанією, набув чинності після офіційного підписання між AstraZeneca та Комісією. Контракт дозволить придбати вакцину проти COVID-19 для всіх держав-членів ЄС, а також пожертвувати для країн з нижчим та середнім рівнем доходу або перенаправити на інші європейські країни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в рамках контракту всі держави-члени зможуть придбати 300 мільйонів доз вакцини.
"Комісія продовжує обговорювати подібні угоди з іншими виробниками вакцин", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, у Китаї схвалили клінічні випробування нової вакцини від коронавірусу COVID-19, виробленої з використанням клітин комах.