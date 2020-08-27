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Єврокомісія підписала перший контракт для отримання 300 млн доз вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Єврокомісія підписала перший контракт з фармкомпанією на отримання 300 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Європейської Комісії.

Єврокомісія підписала перший контракт для отримання 300 млн доз вакцини від COVID-19

"Сьогодні перший контракт, який Європейська Комісія підписала від імені держав-членів ЄС з фармацевтичною компанією, набув чинності після офіційного підписання між AstraZeneca та Комісією. Контракт дозволить придбати вакцину проти COVID-19 для всіх держав-членів ЄС, а також пожертвувати для країн з нижчим та середнім рівнем доходу або перенаправити на інші європейські країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках контракту всі держави-члени зможуть придбати 300 мільйонів доз вакцини.

"Комісія продовжує обговорювати подібні угоди з іншими виробниками вакцин", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Китаї схвалили клінічні випробування нової вакцини від коронавірусу COVID-19, виробленої з використанням клітин комах.

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