Еврокомиссия подписала первый контракт для получения 300 млн доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Еврокомиссия подписала первый контракт с фармкомпанией на получение 300 млн доз вакцины от коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.
"Сегодня первый контракт, который Европейская Комиссия подписала от имени государств-членов ЕС с фармацевтической компанией, вступил в силу после официального подписания между AstraZeneca и Комиссией. Контракт позволит приобрести вакцину против COVID-19 для всех государств-членов ЕС, а также пожертвовать для стран с низшим и средним уровнем дохода или перенаправить на другие европейские страны ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках контракта все государства-члены смогут приобрести 300 миллионов доз вакцины.
"Комиссия продолжает обсуждать подобные соглашения с другими производителями вакцин", - добавили в сообщении.
Напомним, в Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса COVID-19, произведенной с использованием клеток насекомых.