Пандемія: у Китаї протестують вакцину проти COVID-19 з клітин комах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Китаї схвалили клінічні випробування нової вакцини від коронавірусу COVID-19, виробленої з використанням клітин комах, повідомляє агентство Xinhua, пише УНН.
Дозвіл видало Державне управління контролю над лікарськими засобами. Це буде перше в країні випробування на людях вакцини з клітин комах.
Розробила препарат Західно-китайська лікарня при сичуаньському університеті. Рекомбінантна білкова вакцина призначена для активації антитіл проти певних ділянок на спайковому білку вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Досліди на тваринах показали, що вакцина може викликати імунну відповідь проти інфекції SARS-CoV-2 у мишей, кроликів і нелюдських приматів через 7-14 днів без явних побічних ефектів.
Старший науковий співробітник лабораторії біотерапії лікарні Вей Юйцюань розповів, що вакцину отримали шляхом вставки генів вірусу SARS-CoV-2 в культури клітин комах, які можуть вирощувати вірусні білки.
Відзначимо, що в Пекіні вперше з початку пандемії — не залишилося жодного інфікованого COVID-19.