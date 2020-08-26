Пандемія: у Пекіні вперше не залишилося жодного інфікованого COVID-19

За весь час поширення вірусу в Пекіні було зареєстровано 935 хворих, з них 335 — в ході спалаху, що стався в червні на оптовому рику “Сіньфаді”. У місті діють ослаблені заходи епідеміологічного контролю: носіння маски на вулиці необов’язкове, однак цей дозвіл не поширюється на осіб, які перебувають в громадському транспорті, а також на тих, хто відвідує магазини, кінотеатри, держустанови та інші велелюдні місця.

Згідно зі статистикою, в материковій частині Китаю вилікувалися 94,13% хворих.

Кількість інфікованих з грудня 2019 року перевищила 84,9 тис., за останні сім днів виявлено 108 випадків (динаміка скорочення кількості пацієнтів в лікарнях за тиждень склала близько 6,7% на добу). У країні не було летальних випадків з 15 квітня (крім випадків, доданих один раз в результаті коригування), показник смертності становить 5,45% (померли понад 4,6 тис. осіб). У місцевих медичних установах знаходяться 347 пацієнтів з коронавірусом (за минулий день одужали 54), тільки у семи осіб захворювання протікає у важкій формі.