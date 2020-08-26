Пандемия: в Китае протестуют вакцину против COVID-19 из клеток насекомых

Разрешение выдало Государственное управление контроля над лекарственными средствами. Это будет первое в стране испытание на людях вакцины из клеток насекомых.

Разработала препарат Западно-китайская больница при Сычуаньском университете. Рекомбинантная белковая вакцина предназначена для активации антител против определенных участков на спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Испытания на животных показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов через 7–14 дней без явных побочных эффектов.

Старший научный сотрудник лаборатории биотерапии больницы Вэй Юйцюань рассказал, что вакцину получили путем вставки генов вируса SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки.

Отметим, что в Пекине впервые с начала пандемии — не осталось ни одного инфицированного COVID-19.