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Годовые объемы нелегальной торговли в Украине составляют около 75 млрд грн - эксперт

Годовые объемы нелегальной торговли в Украине составляют около 75 млрд грн - эксперт

Киев  •  УНН

 • 15794 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Среднестатистический годовой объем нелегальной торговли товарами широко потребления в Украине составляет 65-75 млрд грн. Об этом в интервью журналу Фокус сообщил партнер и руководитель практики безопасности и уголовно-правовой защиты юридической компании Dictum Евгений Мирошников, передает УНН.

"Обьем товаров широкого потребления в Украине составляет примерно 140-160 млрд грн, а среднестатистический объем ежегодной контрабанды (речь идет именно о нелегальной торговле - ред.) - около 65-75 млрд грн", - сказал он.

При этом, согласно данным ГФС, достаточно широкой является номенклатура товаров, которые пытаются незаконно ввезти на территорию Украины. Основные из них - подакцизная продукция, бытовая техника, одежда, обувь, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Напомним, что рынок поддельной водки в Украине достиг колоссальных масштабов. Об этом даже заявили в Европейском парламенте. 

По их данным, наш теневой рынок спиртного достигает 60% и выводит из бюджетов около 360 млн евро.

В ЕС намерены самостоятельно бороться с украинским контрафактом, путем формирования открытых списков нелегальных производителей.

Такую инициативу европейцев уже поддержали и отечественные официальные производители алкоголя.

“Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам”, — отметила по этому поводу Глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина. 

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