Річні обсяги нелегальної торгівлі в Україні становлять близько 75 млрд грн - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Середньостатистичний річний обсяг нелегальної торгівлі товарами широко споживання в Україні становить 65-75 млрд грн. Про це в інтерв'ю журналу Фокус повідомив партнер і керівник практики безпеки і кримінально-правового захисту юридичної компанії Dictum Євген Мірошников, передає УНН.
"Об'єм товарів широкого споживання в Україні становить приблизно 140-160 млрд грн, а середньостатистичний обсяг щорічної контрабанди (мова йде саме про нелегальну торгівлю - ред.) - близько 65-75 млрд грн", - сказав він.
При цьому, згідно з даними ДФС, досить широкою є номенклатура товарів, які намагаються незаконно ввезти на територію України. Основні з них - підакцизна продукція, побутова техніка, одяг, взуття, мобільні телефони та комп'ютерна техніка.
Нагадаємо, що ринок підробленої горілки в Україні досяг колосальних масштабів. Про це навіть заявили в Європейському парламенті.
За їхніми даними, наш тіньовий ринок спиртного досягає 60% і виводить з бюджетів близько 360 млн євро.
В ЄС мають намір самостійно боротися з українським контрафактом, шляхом формування відкритих списків нелегальних виробників.
Таку ініціативу європейців уже підтримали і вітчизняні офіційні виробники алкоголю.
"Вважаю, що це може мати позитивний ефект. Однак, крім створення такого списку, важливо привести акцизну політику нашої держави в сфері алкоголю до економічно обгрунтованих ставок", - зазначила з цього приводу Глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.