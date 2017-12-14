Рыбные браконьеры лишили государство 89 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 года рыбоохранные патрули и органы рыбоохраны зафиксировали 31 617 нарушений, треть из которых являются грубыми. Рыбному хозяйству нанесен убыток в размере 89,1 млн грн. Об этом сообщили в Госрыбагентстве, передает УНН.
“За январь-ноябрь текущего года рыбоохранные патрули и органы рыбоохраны провели 18 544 рейда, в результате которых обнаружили 31 617 нарушений, 33% (10 414) которых, являются грубыми. Сумма нанесенного рыбному хозяйству убытка составляет 89,1 млн грн”, — сказано в сообщении.
Во время рейдов сотрудники органов рыбоохраны изъяли 171 тонну рыбы и задержали 871 автомобилей. В суд передано 13 935 дел для привлечения нарушителей к ответственности.
При этом отмечается, что за аналогичный период прошлого года количество выявленных нарушений составило 28 285, однако сумма нанесенного ущерба была втрое меньше — 31,1 млн грн.
В Госрыбагентстве пояснили, что это связано с тем, что новый рыбоохранный патруль фокусируется на обнаружении грубых нарушений — с сетками, электроудочками и т. п, а не на поимке рыбаков-любителей, которые незначительно превышают суточную норму вылова.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Херсонской областях и Азовским бассейновым управлением.
Напомним, гражданин Молдовы пытался незаконно провезти через таможенный пост “Бачевск” в Сумской области более 90 кг рыбы и морепродуктов.