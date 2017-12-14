Рибні браконьєри позбавили державу 89 млн гривень

КИЇВ. 14 грудня. УНН. За 11 місяців 2017 року рибоохоронні патрулі і органи рибоохорони зафіксували 31 617 порушень, третина з яких є грубими. Рибному господарству завдано збитків в розмірі 89,1 млн грн. Про це повідомили в Держрибагентства, передає УНН.