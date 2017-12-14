Рибні браконьєри позбавили державу 89 млн гривень

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За 11 місяців 2017 року рибоохоронні патрулі і органи рибоохорони зафіксували 31 617 порушень, третина з яких є грубими. Рибному господарству завдано збитків в розмірі 89,1 млн грн. Про це повідомили в Держрибагентства, передає УНН.

"За січень-листопад поточного року рибоохоронні патрулі і органи рибоохорони провели 18 544 рейду, в результаті яких виявили 31 617 порушень, 33% (10 414) яких, є грубими. Сума завданих рибному господарству збитків становить 89,1 млн грн", - сказано в повідомленні.

Під час рейдів співробітники органів рибоохорони вилучили 171 тонну риби і затримали 871 автомобілів. До суду передано 13 935 справ для притягнення порушників до відповідальності.

При цьому наголошується, що за аналогічний період минулого року кількість виявлених порушень склало 28 285, проте сума завданих збитків була втричі менше - 31,1 млн грн.

У Держрибагентства пояснили, що це пов'язано з тим, що новий рибоохоронний патруль фокусується на виявленні грубих порушень - з сітками, електровудками і т.д, а не на затриманні рибалок-любителів, які незначно перевищують добову норму вилову.

Найбільша кількість порушень зафіксована в Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській, Миколаївській, Черкаській, Херсонській областях та Азовським басейновим управлінням.

Нагадаємо, громадянин Молдови намагався незаконно провезти через митний пост "Бачівськ" у Сумській області більше 90 кг риби та морепродуктів.

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