Rheinmetall извинился за слова гендиректора об украинских дронах и отметил боевой дух Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall извинился за слова своего гендиректора Армина Папергера об украинских дронах и высоко оценил инновационную силу и боевой дух украинского народа, назвав их источником вдохновения для компании. Об этом говорится в официальном сообщении Rheinmetall в соцсети X, пишет УНН.

Мы с глубоким уважением относимся к невероятным усилиям украинского народа в защите от российской агрессии, которая длится уже более четырех лет. Каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины заключается в том, что она борется чрезвычайно эффективно даже при ограниченных ресурсах. Инновационная сила и боевой дух украинского народа являются для нас источником вдохновения - говорится в сообщении.

В немецком оборонном концерне выразили благодарность "за возможность поддерживать Украину теми ресурсами, которые есть в нашем распоряжении".

Армин Паппергер раскритиковал украинские БПЛА из-за отсутствия технологических прорывов. Он сравнил производство с кухней и использованием 3D-принтеров.