Rheinmetall вибачився за слова гендиректора про українські дрони та відзначив бойовий дух України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall вибачився за слова свого гендиректора Арміна Папергера про українські дрони та високо оцінив інноваційну силу та бойовий дух українського народу, назвавши їх джерелом натхнення для компанії. Про це йдеться в офіційному дописі Rheinmetall у соцмережі X, пише УНН.

Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії, що триває вже понад чотири роки. Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться надзвичайно ефективно навіть за обмежених ресурсів. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас джерелом натхнення