Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Rheinmetall вибачився за слова гендиректора про українські дрони та відзначив бойовий дух України

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Німецький концерн Rheinmetall перепросив за слова Арміна Папергера про українські дрони. Компанія відзначила інноваційність та бойовий дух України.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall вибачився за слова свого гендиректора Арміна Папергера про українські дрони та високо оцінив інноваційну силу та бойовий дух українського народу, назвавши їх джерелом натхнення для компанії. Про це йдеться в офіційному дописі Rheinmetall у соцмережі X, пише УНН.

Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії, що триває вже понад чотири роки. Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться надзвичайно ефективно навіть за обмежених ресурсів. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є для нас джерелом натхнення

- йдеться у повідомленні.

В німецькому оборонному концерні висловили вдячність "за можливість підтримувати Україну тими ресурсами, які є в нашому розпорядженні".

Нагадаємо

Армін Паппергер розкритикував українські БПЛА через відсутність технологічних проривів. Він порівняв виробництво з кухнею та використанням 3D-принтерів.

Ольга Розгон

Світ
Техніка
Війна в Україні
Рейнметалл
Німеччина
Україна