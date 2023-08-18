рф обвинила Украину в новой атаке морских дронов на российские корабли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В четвер вечером в Черном море российские корабли были «атакованы морскими дронами». С таким заявлением выступило минобороны россии, передает УНН.
Детали
По их версии, в четверг вечером, в 22:55 — в 237 км к юго-западу от Севастополя беспилотники атаковали два судна черноморского флота рф – сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный «Василий Быков».
В российском ведомстве утверждают, что безэкипажный морской дрон якобы уничтожен огнем из бортового вооружения. Доказательств своих слов минобороны россии не предоставили.
Украина пока заявления москвы не комментивара. Ранее в Черном море неоднократно были совершены атаки морскими беспилотниками.
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