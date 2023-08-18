рф звинуватила Україну у новій атаці морських дронів на російські кораблі

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За їхньою версією, у четвер ввечері, о 22:55 — за 237 км на південний захід від Севастополя безпілотники атакували два судна чорноморського флоту рф – сторожовий корабель «Питливий» та патрульний «Василь Биків».

У російському відомстві стверджують, що безекіпажний морський дрон нібито знищено вогнем з бортового озброєння. Доказів своїх слів міноборони росії не надали.

Україна поки заяви москви не коментувара. Раніше в Чорному морі неодноразово було здійснено атаки морськими безпілотниками.

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