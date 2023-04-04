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рф снова запускает серию фейков для дискредитации украинских "военкоматов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Враг пытается дискредитировать и сорвать работу "военкоматов" раздувая фейковые "сенсации" об удивительных местах вручения повесток и "волне" мобилизации, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Маляр, еще до большого вторжения, каждую весну и каждую осень фиксировались информационные кампании рф по теме "повестки" и призыва. Технология всегда была одна. Раскрутить какую-то историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой. Герой всегда разный, суть - одна.

Цитата

"Или они распространяли какой-то дикий текст повестки или анкеты призывника. Мы регулярно это опровергали. Сейчас враг немного усложнил свою технологию и добавляет истории об удивительных местах вручения повесток и "волны" мобилизации. Цель очевидна. Дискредитировать и сорвать работу ТЦК СП (бывшие военкоматы)", - сообщила заместитель министра обороны.

Враг пытается манипулировать на двух вещах: страх получения повестки и формирование общественного осуждения к работе ТЦК СП. Но, по словам Маляр, после широкомасштабного вторжения и пережитого за год повестками трудно кого-то перепугать.

По поводу осуждения работы территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), здесь Маляр отмечает, что военкоматы выполняют на сегодня стратегически важную для обороны государства задачу. Там работают "живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушения".

В таких случаях она призвала не делать с этого сенсацию и громкие заголовки, а действовать правовым путем. Обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Их контакты можно найти на сайте Минобороны. Или же позвонить на горячую линию.

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