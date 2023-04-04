рф знову запускає серію фейків для дискредитації українських "військоматів"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Ворог намагається дискредитувати і зірвати роботу "військоматів" через роздумхування фейкових "сенсацій" про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram, пише УНН.
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За словами Маляр, ще до повномасштабного вторгнення, щовесни та щоосені фіксувались інформаційні кампанії рф щодо теми "повістки" та призову. Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, суть - одна.
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"Або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника. Ми регулярно це спростовували. Зараз ворог трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та «хвилі» мобілізації. Мета очевидна. Дискредитувати і зірвати роботу ТЦК СП (колишні військомати)", - повідомила заступниця міністра оборони.
Ворог намагається маніпулювати на двох речах: страх отримання повістки та формування суспільного осуду до роботи ТЦК СП. Але, за словами Маляр, після широкомасштабного вторгнення і пережитого за рік повістками важко когось перелякати.
Що до осуду роботи територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), тут Маляр наголошує, що військмати виконують на сьогодні стратегічно важливу для оборони держави задачу. Там працюють "живі люди і вони можуть помилитись або навіть вчинити порушення".
У таких випадках вона закликала не робити сенсацію та гучні заголовки, а діяти правовим шляхом:
Звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їх контакти можна знайти на сайті Міноборони. Або ж зателефонуватина гарячу лінію.
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