РФ грозит "буквально в минуты" перекрыть Азовское море для Украины

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути, Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего только она и пострадает", - отметил российский чиновник.



По его словам, блокирование Азовского моря для украинских судов может стать ответной реакцией на арест 15 иностранных судов, которые входили в порты оккупированного Крыма.



"Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма", - подчеркнул Клинцевич.

Напомним, вчера УНН сообщал, что портах Бердянска и Мариуполя находятся 15 судов, задержанных за незаконный заход в порты оккупированного Крыма.



Около 10 коммерческих судов под флагами стран-членов НАТО понесли экономический ущерб из-за остановки их для так называемых инспекций в Азовском море со стороны РФ.



