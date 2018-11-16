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РФ загрожує "буквально за хвилини" перекрити Азовське море для України

РФ загрожує "буквально за хвилини" перекрити Азовське море для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для українських судів у відповідь на арешт іноземних суден, що заходять в порти окупованого Криму. Про це заявив член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич в Facebook, передає УНН.

"Нас буквально штовхають на різкі відповідні дії. Так, ми буквально за хвилини здатні перекрити Азовське море для будь-якого українського плавзасобу. І я не виключаю, що подібні дії можуть послідувати. По суті, Україна сама реально розриває угоду про Азовське море, від чого тільки вона і постраждає", - зазначив російський чиновник.

За його словами, блокування Азовського моря для українських судів може стати відповідною реакцією на арешт 15 іноземних суден, які входили в порти окупованого Криму.

"Це явне беззаконня. І не має значення, чи йде мова про російські суди або суди іноземних держав - і ті, і інші абсолютно законно увійшли в порти Криму", - підкреслив Клінцевіч.

Нагадаємо, вчора УНН повідомляв, що портах Бердянська і Маріуполя перебувають 15 суден, затриманих за незаконний захід в порти окупованого Криму.

Близько 10 комерційних суден під прапорами країн-членів НАТО зазнали економічних збитків через зупинку їх для так званих інспекцій в Азовському морі з боку РФ.

Українські Національні Новини

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