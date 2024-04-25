рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец

Государственный департамент США обнародовал доклад о соблюдении прав человека за 2023 год в Украине. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предостерегает, что Россия может использовать отчет для манипуляций, соответственно мир должен быть готов к тому, как противодействовать информационным атакам страны-оккупанта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Омбудсмена.

Детали

Государственный департамент США обнародовал доклад о соблюдении прав человека за 2023 год в Украине, в котором перечисляется ряд проблемных вопросов, в документе освещены и нарушения россией прав человека в Украине, в частности на ВОТ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что агрессия РФ против Украины имеет гибридный характер, ежедневно враг запускает пропагандистские нарративы и информационно-психологические операции, которые имеют целью дискредитировать Украину в глазах партнеров, дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

Права человека - это тоже одна из тем, которую враг использует в своей "игре". РФ даже этот отчет может использовать для манипуляций - подчеркнул Лубинец.

По его словам, мир должен быть готов к тому, как противодействовать информационным атакам.

Дополнение

Также Омбудсман обратил внимание на несколько важных пунктов доклада Госдепа:

Украина отстаивает свою независимость, наши граждане каждый день стоят на защите государства; россия же каждый день нарушает права человека, в частности основополагающие - на жизнь и безопасность.

Защита прав человека в условиях агрессии рф - это вызов не только Украины, но и всего мира. россия ведет войну не только против нашего государства, но и в целом против всего цивилизованного мира и демократических ценностей.

"Украина не отрицает проблем, которые есть на сегодня, наоборот - мы работаем над тем, чтобы их преодолеть и призываем партнеров помочь нам в этом", - отметил Лубинец

Напомним,

Катар выступает посредником в возвращении украинских детей и переговорах с Россией, сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинець, а также подчеркнул - никаких прямых переговоров с Москвой не было.