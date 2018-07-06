РФ ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США

В частности, доппошлины вводятся на некоторые виды строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования, оптоволокно и инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород.

Кроме того, РФ в конце июня направила в ВТО запрос на проведение формальных консультаций по спору с США по ввозным пошлинам на сталь и алюминий, и если компромисс не будет найден, Россия инициирует его рассмотрение на уровне третейской группы.

Как сообщал УНН, вчера Европейский союз продолжил экономические санкции против России еще на шесть месяцев.



Напомним, администрация президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России за аннексию Крыма РФ, пока полуостров снова не станет украинским. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.