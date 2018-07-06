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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112351 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133275 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140139 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 155437 просмотра

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РФ ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США

РФ ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ, передает УНН.

В частности, доппошлины вводятся на некоторые виды строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования, оптоволокно и инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород.

Кроме того, РФ в конце июня направила в ВТО запрос на проведение формальных консультаций по спору с США по ввозным пошлинам на сталь и алюминий, и если компромисс не будет найден, Россия инициирует его рассмотрение на уровне третейской группы.

Как сообщал УНН, вчера Европейский союз продолжил экономические санкции против России еще на шесть месяцев.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа не пойдет на отмену санкций, введенных в отношении России за аннексию Крыма РФ, пока полуостров снова не станет украинским. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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